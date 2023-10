Vigili del fuoco e forestali impegnati in diversi incendi a Palermo e in provincia. In queste giornate di caldo sono stati appiccati roghi a Monte Pellegrino nella zona di monte Ercta. Qui stanno intervenendo le squadre antincendio. Fiamme anche ad Alimenta, Monreale nella zona di Pezzingoli, Trabia e Corleone.



