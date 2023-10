Conclusa a Ustica "Rassegna del mare Sebastiano Tusa"

Con la "Rassegna del mare Sebastiano Tusa" che si è svolta dal 2 al 4 ottobre a Ustica la Fondazione intitolata al grande archeologo subacqueo scomparso prosegue nel solco da lui tracciato finalizzato a sviluppare progetti di conoscenza e valorizzazione dell'immenso patrimonio culturale dell'isola, in collaborazione con il Dipartimento Beni Culturali e Identità siciliana, Soprintendenze provinciali e Soprintendenza del Mare.

La Rassegna vuole avvicinare i giovani alle discipline sportive, in particolare alla vela e al canottaggio, e porre attenzione al messaggio etico che queste trasmettono, quali la tutela dell'ambiente con la collaborazione del Circolo Canottieri Mondello, ma anche i valori di inclusione sociale con l'imbarcazione "Azimut", sequestrata alla criminalità organizzata e consegnata dalle istituzioni alla Lega Navale di Palermo. L'obiettivo è quello di promuovere e supportare Ustica, luogo di incontri internazionali, vetrina di attività culturali a partire dagli anni '50, attraverso la collaborazione interdisciplinare di esperti professionisti di grande fama e ospiti di eccellenza, per dare lustro all'Isola, quale centro di alta formazione e oggi ancor di più attenta alla salvaguardia del mare. In occasione della manifestazione è stato Consegnato il Premio Internazionale del mediterraneo dedicato a Sebastiano Tusa ad Edoardo Tortorici archeologo italiano, specialista di topografia antica e di archeologia subacquea. A ritirarlo per Tortorici, assente per motivi di salute, à stato l'amico Luigi Fonsati.



