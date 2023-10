Lite nel Siracusano, 12enne ferisce coetaneo con coltellate

Prima hanno litigato in strada, poi uno dei due ha accoltellato l'altro al collo, procurando fortunatamente lesioni superficiali. Protagonisti un 12enne ed un 11enne ieri sera in contrada Cicogna, a Portopalo di Capo Passero nel Siracusano.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri i due minorenni stavano litigando quando improvvisamente il 12enne ha estratto il coltello ed ha ferito il coetaneo al collo provocandogli una ferita giudicata guaribile in 30 giorni di prognosi.

E' stato un passante ad accorgersi del ferimento ed a chiamare i soccorsi.

I militari dell'Arma stanno interrogando possibili testimoni per ricostruire quanto accaduto.



