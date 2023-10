Sicily by Car lancia nuovo servizio autonoleggio Sbcplus

Sicily by Car, società italiana indipendente quotata su Euronext Growth Milan, tra i principali operatori nell'autonoleggio di breve termine, annuncia il lancio di "Sbcplus plurimensile 6-12 mesi". Il nuovo servizio dedicato a tutti i clienti (privati e aziendali) e attivo da oggi su tutto il territorio nazionale.

"Il lancio di Sbcplus - spiega Tommaso Dragotto, Fondatore, Presidente e Amministratore Delegato di Sicily by Car - rientra nella strategia di destagionalizzazione del business, in quanto non legato al noleggio leisure. Il servizio risponde alle nuove tendenze del mercato per soddisfare trend di domanda svincolati dal concetto di auto di proprietà e consentirà al gruppo, coerentemente con la strategia di crescita annunciata in fase di quotazione, sia di incrementare l'utilizzo della flotta durante la bassa stagione che di potenziarlo nel resto dell'anno".

Sbcplus è un servizio di noleggio a tariffa mensile, prevede un canone fisso addebitato ogni mese in base all'opzione tariffaria selezionata, alla categoria del veicolo scelto, ad eventuali extra aggiunti e alla durata del contratto. L'offerta economica prevede due diverse tariffe, calcolate su base 30 giorni e relativi multipli, in base al periodo selezionato: da 6 a 9 mesi oppure da 10 a 12 mesi. Sbcplus consente di prenotare e usufruire dei veicoli appartenenti ad una car fleet dedicata, potrà essere opzionata dal Cliente in qualsiasi periodo dell'anno solare, è soggetta a conferma e disponibilità e potrà essere opzionata esclusivamente tramite il sito web www.sicilybycar.it.



