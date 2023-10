Traversata a nuoto da isola Formica a Favignana

Janet Bertolini e Dado Chimieri, atleti master dell'Associazione sportiva Aquarius Nuoto, hanno effettuato ieri mattina la traversata dall'isola di Formica a Favignana. I due atleti, assistiti da due imbarcazioni, hanno completato il percorso di circa undici chilometri in tre ore e trentasette minuti con un anticipo di oltre mezz'ora rispetto ai tempi previsti. L'iniziativa, organizzata con il patrocinio del Comune di Favignana isole Egadi e Amp (area marina protetta), era finalizzata alla sensibilizzazione per l'installazione di scivoli per i portatori di handicap nelle tre isole.

L'Amministrazione comunale ha conferito a Janet Bertolini e Dado Chimieri un targa per "il loro agonismo, passione e amore per il mare".

"Lo sport sarà sempre un collante per la nostra comunità - ha detto l'assessore comunale Monica Modica - Siamo orgogliosi di poter attestare con la nostra presenza l'impegno sportivo di Janette Bertolini e Dado Chimieri teso alla tutela dei diritti dei più fragili, obiettivo che condividiamo e di cui ci facciamo portavoce".



