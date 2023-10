E' scaduto a mezzogiorno il termine per la presentazione delle offerte vincolanti per l'ex stabilimento Blutec di Termini Imerese e altri due capannoni che ricadono nell'area industriale. Le eventuali offerte pervenute, al momento non trapela nulla, ora sono al vaglio dei commissari straordinari. Sono circa 600 gli operai ex Blutec, in attesa degli sviluppi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA