Contro barriere architettoniche a nuoto Formica-Favignana

A nuoto dall'isola di Formica a quella di Favignana. Janet Bertolini e Dario Chimieri hanno nuotato per 3 ore e 37 minuti per attraversare 11 km di mare tra le due isole del Trapanese. I due, atleti master dell'associazione sportiva 'Aquarius', hanno completato il percorso con un anticipo di oltre 30 minuti rispetto ai tempi previsti. La traversata a nuoto era finalizzata alla sensibilizzare l'amministrazione comunale a installare scivoli per i portatori di handicap nelle tre isole. L'amministrazione comunale ha conferito a Janet Bertolini e Dado Chimieri un targa per 'il loro agonismo, passione e amore per il mare'.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA