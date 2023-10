Calcio: Palermo-Sudtirol 2-1

Seconda vittoria di fila per il Palermo che al Barbera batte 2-1 il Sudtirol in una partita che sembrava stregata. Rosanero protagonisti con tante occasioni da gol, poi sul finire del primo tempo passa in vantaggio la squadra ospite con Riccardo Ciervo. Nella ripresa in avvio pareggia Pietro Ceccaroni, poi sul finire di partita ribalta la situazione Giuseppe Aurelio che fa impazzire i 25 mila del Barbera.

Corini cambia ancora il centrocampo rispetto alla partita precedente, l'unico confermato è Vasic sulla mezzala destra, per il resto manda in campo dal primo minuto Segre e Stulac. In attacco con Brunori giocano Mancuso e Di Francesco; in difesa davanti al portiere Pigliacelli ci sono Mateju, recuperato dall'infortunio alla caviglia sinistra, Lucioni, Ceccaroni e Lund.

Il Palermo attacca a tutto campo, lasciando al Sudtirol dei pericolosissimi contropiede senza però trovare lo specchio della porta. Al 38', nell'unico tiro in porta del primo tempo, gli ospiti passano in vantaggio: tiro a giro di Riccardo Ciervo dalla sinistra e palla all'incrocio dei pali.

In avvio di secondo tempo il Palermo trova subito il pareggio, al 3', con Pietro Ceccaroni su assist dalla sinistra di Mancuso. Per i rosanero è il nono marcatore diverso da inizio campionato.

I rosanero continuano ad attaccare, Corini inserisce Henderson per Segre, poi Coulibaly, Gomes e Aurelio per Vasic, Stulac e Lund, quindi Soleri per Mancuso. La pressione del Palermo aumenta con il passare dei minuti, le occasioni si moltiplicano, ma lo spazio giusto non si trova. Al 44' ci pensa Aurelio a sbloccare la situazione sugli sviluppi di un calcio d'angolo dalla destra con un colpo di testa che si insacca sotto la traversa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA