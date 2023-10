A Ustica si rilancia la Rassegna delle attività subacquee

Si è chiusa ieri la due giorni di lancio del Rinascimento della Rassegna Internazionale delle Attività Subacquee di Ustica. Al mattino, la liberazione della tartaruga Emma, recuperata cieca e morente a Palermo, curata dal Cretam e rilasciata nelle acque di Cala Sidoti con l'Area marina protetta, la Capitaneria e una gran folla con tanti bimbi. Poi i seminari nel pomeriggio. Per l'incontro sulle tartarughe, Antonio Tanas presidente Pro Loco Ustica Aps, ha presentato un video realizzato con le immagini del mattino. Paola Galluzzo del Cretam, ospedale regionale delle tartarughe, ha intrattenuto il pubblico con tanti dati e curiosità riguardanti le tartarughe, animali purtroppo decimati dai rifiuti di plastica, che scambiano per cibo intossicandosi, da ami che le uccidono, da reti che le imprigionano soffocandole. Certamente non correvano tali rischi le tartarughe preistoriche incontrate dai vogatori delle piroghe approdate a Ustica da Mondello Valdesi, come ha spiegato Franco Foresta Martin. Il seminario è stato conclusa da una performance di Mimmo Drago, fotogafo, poeta, biologo marino.

A seguire, la tavola rotonda con l'Assessore al Porto Barbara Bonciani del Comune di Livorno, che ha creato "Il porto delle donne", associazione che mira a valorizzare le professioni portuali oggi esercitate in sempre maggior numero da donne. Al dibattito hanno partecipato Valeria Ajovalasit di Arcidonna, Maria Giambruno di ZontaPalermoZyz e Paola Gianguzza di Donne di Mare. Dallo scambio di idee è emerso un risultato concreto: entro qualche settimana ci sarà un incontro, coordinato da Pro Loco Ustica Aps, tra tutte le partecipanti e l'Autorità Portuale di Palermo, con il responsabile Pasqualino Monti, per trasferire in Sicilia l'esperienza del Porto delle Donne. Nel corso della due giorni, infine, è stato preso l'impegno circa il regolare finanziamento annuale della Rassegna Internazionale delle Attività Subacquee di Ustica, dall'Assessore Regionale Elvira Amata e dal Deputato Marco Intravaia.

L'iniziativa ha avuto il sostegno del Sindaco di Ustica Salvatore Militello e del Direttore dell'area marina protetta, Davide Bruno.



