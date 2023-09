Notte dei ricercatori, a Palermo partecipa nucleo Nbcr Vvf

Il Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Palermo ha partecipato con il nucleo regionale avanzato Nbcr in occasione della Notte europea dei ricercatori che si è tenuta all'università del capoluogo dell'Isola. Il personale ha mostrato il nuovo laboratorio mobile biologico attrezzato con strumentazioni avanzate che consente il campionamento biologico su qualsiasi matrice e le successive analisi biologiche per lo studio e l'identificazione di campioni potenzialmente contaminati da batteri, virus o tossine.

Realizzato all'interno di un container standard trasportabile su ruota, su rotaia e nave, oltre alle capacità di analisi, il laboratorio biologico del nucleo Nbcr di Palermo è stato pensato come struttura in grado di operare nell'area dell'intervento anche in collaborazione con altri istituti pubblici o privati che possano fornire preziose informazioni nel campo della biologia in situazioni di emergenza.



