"Ficus è malato", comune Palermo ordina abbattimento

Un grande albero della famiglia dei Ficus è stato abbattuto qualche giorno fa, tra lo stupore dei residenti, nella villetta tra via delle Magnolie e via Veneto, a Palermo. "Purtroppo era un albero malato, classificato in 'classe D' - spiega Andrea Mineo, assessore comunale all'ambiente - e quindi pericoloso per la pubblica incolumità.

Comunque, per la villetta di via delle Magnolie è in programma un intervento di riqualificazione e grazie ai fondi europei è prevista l'installazione di nuove panchine, cestini, gruppo giochi e illuminazione. Gli interventi in generale interesseranno una ventina di spazi verdi a Palermo", conclude Mineo. L'albero all'esterno non presentava nulla che facesse pensare a una malattia la chioma si sviluppava dando ombra a un'area di una ventina di metri quadrati e dava ospitalità a numerose specie di uccelli che vi nidificavano. Proprio giovedì sera, un grosso albero è caduto in piazza Croci, in prossimità del capolinea degli autobus Amat ed è stata sfiorata una tragedia. Lo scorso febbraio, in viale Piemonte, all'angolo con via delle Magnolie, era crollato un altro Ficus su un'automobile con due persone a bordo rimaste illese. Sono stati circa duemila gli interventi su alberi eseguiti dal comune di Palermo in città dall'inizio dell'anno ad oggi.



