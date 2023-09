Conte, obiettivo governo è colpire obbligo azione penale

"Ci sono diverse azioni del governo che dimostrano la determinata volontà di intralciare la macchina della giustizia e il lavoro dei magistrati: cito la separazione delle carriere che ha una robusta dose di ideologia.

Ci sono equilibri che non possono essere smantellati da questa foga ideologica. I referendum sui cinque quesiti sulla giustizia è stato un flop senza precedenti. Il vero obiettivo é colpire l'art. 112 della Costituzione, l'obbligatorietà dell'azione penale. Noi ci opporremo con tutte le nostre forze". Così il leader del M5s Giuseppe Conte al congresso di AreaDg a Palermo.

"Sulle intercettazioni il governo ha lanciato una autentica crociata per attaccare presunti abusi. Poi in commissione giustizia hanno parlato gli esperti e il mondo si è capovolto.

Non ci sono stati abusi, ne violazione della privacy, e il costo delle intercettazioni è del tutto normale anzi il trend è decrescente" ha anche detto.



