Nuoto: domani e domenica a Palermo le gare di OceanMan

Si disputerà a Palermo domani e domenica la manifestazione internazionale di nuoto in acque libere OceanMan. Ad organizzare le gare il Circolo Velico Sferracavallo. OceanMan è una competizione itinerante che tocca i mari di tutto il mondo. In Italia si sono già disputate due prove a Cattolica e sul Lago D'Orta. Nelle acque palermitane si sfideranno più di 200 nuotatori provenienti da tutto il mondo in rappresentanza di 25 nazioni: due le gare previste, un percorso cosiddetto race e uno sprint.

Nella race, che si disputerà domani, in trenta si sfideranno sulla distanza di 25 chilometri con partenza dal porto della Marina di Costa Rossa a Cinisi per dirigersi verso la spiaggia di Mondello. Tempo massimo 10 ore, partenza alle 7. Nella sprint, programmata per domenica, il campo di gara sarà il golfo di Mondello: su un percorso di 2 chilometri in duecento si presenteranno al via. Tempo massimo di percorrenza un'ora e 30 minuti.

"Siamo orgogliosi - ha dichiarato il presidente del Circolo Velico Sferracavallo Giuseppe Giunchiglia - di ospitare questa manifestazione. E sono doppiamente felice, sia nella mia veste istituzionale che in quella di sportivo considerato che parteciperò alla traversata di 25 chilometri. Il mio circolo da sempre promuove lo sport in tutte le sue declinazioni e qualsiasi competizione sia di respiro nazionale che internazionale troverà nel nostro sodalizio un valido alleato".

"Il nostro obiettivo con Oceanman a Palermo - ha aggiunto Mark Meldau, rappresentante Oceanman Italia - è quello di creare un evento che non solo metta in luce le abilità dei nuotatori, ma anche di avvicinare la comunità alla passione dello sport acquatico. Speriamo che questa edizione inauguri una tradizione che continuerà negli anni a venire".

Dopo Palermo la manifestazione sarà ospitata a Curaçao, Ibiza, Yucatan, Egitto, Galapagos, Cipro, Dubai, Phuket, per concludere il circuito 2023 il 9 dicembre in Perù.



