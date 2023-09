Corteo studentesco a Palermo contro la guerra

Primo corteo nel capoluogo siciliano dall'inizio della scuola, organizzato dal Coordinamento studenti palermitani. Questa mattina centinaia di ragazzi sono scesi in piazza per la mobilitazione internazionale contro la guerra. Partendo da piazza Verdi, il corteo ha raggiunto la cittadella universitaria, attraversando via Maqueda e Corso Vittorio Emanuele. Ad aprire il corteo, lo striscione "Basta guerra".

"Mentre il conflitto in Ucraina sembra quasi scomparso dal dibattito pubblico e mediatico - spiega Alessia Russo del liceo A. Einstein - noi torniamo in piazza per ribadire il rifiuto della guerra come soluzione ai conflitti tra gli Stati".

"Urlare basta guerra - continua Angelo Arisco del liceo Galilei - significa chiedere di salvare le vite e porre fine alla mattanza e alla distruzione delle città e dell'ambiente. La richiesta di un cessate il fuoco immediato e l'avvio di negoziati basati su principi di sicurezza comune, del rispetto dei diritti umani e dell'autodeterminazione dei popoli e delle comunità si fa più che mai urgente a più di un anno dall'inizio del conflitto".

Al corteo hanno partecipato ragazzi del liceo Einstein, Meli, Galilei e degli istituti medi Piazza, Vittorio Emanuele III, Marco Polo.



