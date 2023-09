Corteo contro conferenza di Palermo, 'criminalizza migranti'

Si sono ritrovati in via Emerico Amari e da lì sono sfilati in corteo. Oltre 200 giovani di varie sigle del mondo laico e religioso hanno manifestato contro la conferenza che si è svolta nell'aula bunker dell'Ucciardone per i venti anni dalla Carta di Palermo sul crimine transnazionale.

L'iniziativa ha preso le mosse da via Emerico Amari, a poca distanza dall'aula bunker, proprio nel momento in cui la conferenza chiudeva i suoi lavori. "In nome dell'antimafia non si possono fare accordi con Paesi che negano i diritti umani fondamentali. E non si può fomentare un sistema criminale con i respingimenti", dice Alessandra Sciurba dell'università di Palermo. "Si sta cercando di sfruttare - aggiunge - l'immagine di Palermo come simbolo della lotta alla mafia per costruire nuovi accordi, nuova sofferenza e nuova criminalizzazione".

Secondo gli organizzatori, tra cui la Cgil di Palermo, attorno al fenomeno delle migrazioni si sta costruendo "un'emergenza fittizia". La contestazione delle politiche di cui si è discusso nell'aula bunker è riassunta in un cartello: "I veri criminali organizzati siete voi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA