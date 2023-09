Calcio: Palermo, Aurelio, Marconi e Soleri tornano sui libri

I difensori Giuseppe Aurelio e Ivan Marconi e l'attaccante Edoardo Soleri diventano studenti dell'Università di Palermo. I tre giocatori del Palermo, per effetto di un accordo fra il club rosanero e l'ateneo palermitano, avranno la possibilità di seguire i corsi universitari conciliando gli impegni sportivi con quelli accademici. Aurelio e Marconi seguiranno i corsi di scienze delle attività motorie e sportive, Soleri quelli di scienze della comunicazione. I giocatori saranno messi nelle condizioni di recuperare i materiali didattici e preparare gli esami.

A dare il via all'iter d'iscrizione è stato il rettore Massimo Midiri che ha accolto i giocatori a Palazzo Steri, nella sede istituzionale dell'università di Palermo, e ha fatto il suo in bocca al lupo ai nuovi studenti per l'inizio del loro percorso di studi.

"L'iniziativa - si legge su una nota del club di viale del Fante - ha l'obiettivo condiviso tra club e ateneo di promuovere la cultura dello studio e della formazione soprattutto nei confronti delle generazioni più giovani, accompagnando i valori sani dello sport a quelli dell'investimento sulla formazione".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA