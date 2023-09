Alemanno, 'nuovo soggetto con delusi da governo Meloni'

"Vogliamo verificare di avere una forza adeguata ma sostanzialmente vogliamo agire sui delusi del governo Meloni, di quelle persone che si aspettavano un cambiamento profondo che non c'è stato fino ad adesso. E vogliamo essere in una posizione costruttiva per questo governo". Lo ha detto l'ex ministro ed ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, presentando a Palermo il suo nuovo progetto politico.

il "Forum dell'indipendenza italiana" al quale hanno aderito 38 sigle della destra sociale. "Parliamo a tutti - ha detto Alemanno -, anche a coloro che vengono dal M5S o dalla sinistra. C'è molta attenzione in tutta Italia e in Sicilia in maniera particolare. Ci sono tanti movimenti locali e liste civiche qui. Ecco, vogliamo lavorare con il civismo che è il modo migliore per rappresentare le esigenze del territorio".

Riferendosi in particolare alla Sicilia Alemanno ha detto: "Qui c'è tanto da fare, bisogna combattere l'autonomia differenziata, una riforma assolutamente sbagliata. Decideremo a novembre se trasformare il Forum, che attualmente è una confederazione di tante sigle della destra sommersa, in un movimento di partito che può partecipare alle europee".

