Piantedosi vede il ministro tunisino, 'bene freno a partenze'

Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha incontrato in bilaterale a Palermo il collega tunisino Kamel Fekih. Il titolare del Viminale ha espresso "apprezzamento per la recente intensificazione dell'azione tunisina in funzione della prevenzione delle partenze e per le operazioni di polizia portate a termine nelle ultime ore che hanno condotto all'arresto di 124 trafficanti".

"Sul fronte dei rimpatri volontari assistiti dalla Tunisia verso i Paesi di origine dei migranti - ha aggiunto - ho ribadito che l'Italia ha attivato anche il Consiglio Giustizia e Affari Interni per un piano europeo" Piantedosi ha incontrato anche il ministro libico Emad Trabelsi. "Come ho sottolineato questa mattina al Consiglio Giustizia e Affari Interni - ha spiegato - a livello di Unione europea dobbiamo aumentare i finanziamenti per i progetti di rimpatri volontari assistiti e favorire la reintegrazione economica dei migranti nei loro Paesi di origine".



