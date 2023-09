Operaio edile morto, indagini sulle cause del crollo solaio

Filippo Ciancimino di 63 anni, l'operaio morto, pare stesse abbattendo un muro in una palazzina in via Papa Giovanni XXIII a Belmonte Mezzagno quando il solaio è cauto giù travolgendolo e uccidendolo. Il corpo è stato estratto dalle squadre dei vigili del fuoco intervenute non appena è arrivata la richiesta d'aiuto.

Le indagini sono condotte dai carabinieri del nucleo ispettorato lavoro e dell'Asp di Palermo. Sono loro ad effettuare tutti i rilievi.

Al vaglio degli inquirenti ci sono anche le posizioni amministrative e previdenziali della vittima. Si sta cercando di comprendere se l'operaio stesse lavorando da solo e se avesse o meno indossato dispositivi di protezione personale e sicurezza nel cantiere.



