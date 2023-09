Al via la prima "Rassegna del Mare Sebastiano Tusa" a Ustica

Via alla prima "Rassegna del mare Sebastiano Tusa", che si svolgerà a Ustica da Lunedì 2 a mercoledì 4 ottobre. Tre giorni di eventi dedicati alla cultura, allo sport e all'archeologia subacquea con immersioni, escursioni, visite guidate, lezioni di vela, proiezioni documentari, showcooking e degustazioni oltre ll'assegnazione del Premio Sebastiano Tusa alla carriera di Archeologo subacqueo.

L'obiettivo è quello di focalizzare l'attenzione sulla prima Area Marina protetta realizzata in Italia e riportare gli echi della mitica Rassegna Internazionale delle Attività Subacquee di Ustica.

La Prima Rassegna del Mare, intitolata a Sebastiano Tusa, è un'iniziativa promossa dall'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana assegnata alla Fondazione Sebastiano Tusa che, in collaborazione con Archeologia Viva, Università degli Studi di Palermo, Università degli Studi Federico II di Napoli, Arpa Sicilia, Città Metropolitana di Palermo, Lega Navale di Palermo, Circolo Canottieri di Mondello, intende promuovere il Patrimonio Culturale e tutelare l'ambiente, ancora incontaminato, dell'isola di Ustica attraverso la collaborazione interdisciplinare di esperti professionisti di grande fama e ospiti di eccellenza.

"La Rassegna vuole avvicinare i giovani alle discipline sportive in particolare alla vela e il canottaggio - dice Valeria Li Vigni Presidente Fondazione Sebastiano Tusa e moglie dell'archeologo - porre l'attenzione al messaggio etico che queste trasmettono, quali la tutela dell'ambiente con la collaborazione del Circolo Canottieri Mondello, ma anche i valori di inclusione sociale con l'imbarcazione "Azimut", sequestrata alla criminalità organizzata e consegnata dalle istituzioni alla Lega Navale di Palermo.

Con questa iniziativa - aggiunge la presidente della Fondazione - intendiamo promuovere Ustica, luogo amato da Sebastiano e location di incontri internazionali, vetrina di attività culturali a partire dagli anni '50".



