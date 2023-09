Polizia: questore Laricchia saluta Palermo

Il questore di Palermo Leopoldo Laricchia lascia Palermo per ricoprire un incarico a Roma. Alla caserma Lungaro questa sera si è svolta la cerimonia di commiato alla quale hanno preso parte i vertici delle autorità politiche, militari ed ecclesiastiche.

Tra i presenti c'erano il prefetto di Palermo Maria Teresa Cucinotta, il presidente della Regione Renato Schifani, il procuratore generale presso la corte d'appello di Palermo Lia Sava, il presidente della Corte d'Appello Matteo Frasca, il sindaco Roberto Lagalla, il procuratore di Palermo Maurizio de Lucia, la procuratrice per i minorenni Claudia Caramanna, il procuratore di Termini Imerese Ambrogio Cartosio e l'arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice.

"Lascio Palermo dopo tre anni - ha detto il questore Laricchia - Quando sono arrivato ho detto che ero onorato di ricoprire questo incarico nella questura più prestigiosa d'Italia che ha dato il più alto tributo di sangue nella lotta alla criminalità organizzata. E' stato per me un grande onore e un prezioso privilegio".

Da lunedì il nuovo questore di Palermo sarà Maurizio Vito Calvino che in passato ha guidato la squadra mobile di Palermo.





