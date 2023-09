'Anna', un balletto che racconta storia di droga e violenza

Al Teatro Massimo di Palermo lo spettacolo incontra il più scottante tema sociale, "a preparar l'avvenire", come direbbe il sovrintendente Marco Betta, che ama ripetere che il teatro deve essere specchio della società in cui viviamo. "Anna" è l'ultimo balletto di questa stagione e va in scena sabato 30 settembre e in replica il primo ottobre.

L'argomento è tra i più attuali e sconvolgenti: la dipendenza dalle droghe e la violenza sulle donne. Vincenzo Veneruso firma la coreografia, sulle musiche del catanese Paolo Buonvino, autore delle colonne sonore di molti film: "I Medici", "La matassa", "Padre Pio", David di Donatello per "Caos calmo", e molti altri. La storia in scena è vera, vissuta a Palermo da Anna, nome di fantasia per crudeltà autentiche. La ragazza era sul punto di sposare Luca, voleva una famiglia e dei figli, ma non sapeva che Luca faceva uso di crac e di cocaina. Quando lo scopre vuole aiutarlo, scatta il celebre "Io ti salverò", che spesso mette le donne nei guai o a rischio della vita. Anna ha attraversato il buio di quattro anni di tragedia fino a quando non ha avuto un'ischemia che ancora tiene sotto controllo. "Allo spettacolo - spiega Veneruso - abbiamo invitato i responsabili dei centri antiviolenza che operano a Palermo. Le due problematiche: droga e violenza sono purtroppo legate. Luca era un bravo ragazzo fino a quando non è caduto nella rete della tossicodipendenza. Anna ha perso tutto nel tentativo di salvare Luca, il lavoro, la casa, la salute, i pochi soldi che possedeva. Non è morta, ma ci è andata vicino. E la prevaricazione, la violenza sia pure verbale e nei comportamenti è dilagante, la troviamo nei posti di lavoro, tra i ragazzini, e qualcosa bisogna pur fare".

Veneruso presentò il passo a due di "Anna" al G20, davanti ai presidenti di molte nazioni, ma di soluzioni ne sono arrivate poche o niente. Il corpo di ballo del Massimo, diretto da Jean-Sébastien Colau, è fortemente impegnato a cominciare dai due ruoli principali, Francesca Bellone e Michele Morelli, e poi Alessandro Cascioli, Lucia Ermetto, Francesca Davoli. Lo spettacolo si avvale anche di un video realizzato da Gery Palazzotto con Antonio Di Giovanni e Davide Vallone.



