Messina Denaro: Germanà, sui morti pietà ma giudizio è negativo

"Di fronte ai morti non si può che avere pietà ma guardando al vissuto di Matteo Messina Denaro il giudizio è certamente negativo. Lui ha trascorso una vita eliminando gli altri, ma per raggiungere, alla fine, quali obiettivi?". Lo dice Rino Germanà, ex commissario di polizia a Mazara del Vallo, oggi in pensione dopo aver guidato la questura di Piacenza. Proprio Messina Denaro era nel commando che il 14 settembre 1992 sparò contro Germanà sul lungomare Fata Morgana a Mazara del Vallo. L'allora commissario di Polizia scese dalla Fiat Panda e si tuffò in acqua, riuscendosi a salvare dai colpi sparati da un kalashnikov e e un fucile caricato a pallettoni.

"Messina Denaro sa bene che segreti si porta nella tomba; se io mi fossi trovato faccia a faccia con lui da vivo, non gli avrei detto nulla, quello che avrebbe dovuto parlare era lui e, sono certo, che sarebbe stato liberatorio farlo", ha aggiunto Germanà.



