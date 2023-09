Messina Denaro: domenica sit-in a Castelvetrano

Un sit-in alla villa Falcone-Borsellino di Castelvetrano, domenica alle ore 11. È la proposta dell'avvocato John Li Causi che ieri, leggendo sui social alcuni messaggi di condoglianze alla famiglia Messina Denaro e di mitizzazione del boss defunto, si è indignato. "Ci sono stati moltissimi altri che, invece, hanno manifestato il loro disgusto per il suo operato, esprimendo il loro pensiero contro la mafia, il loro ricordo delle vittime innocenti", dice Li Causi.

Ecco perché l'avvocato che opera in città ha pensato a un sit-in aperto a tutti i cittadini, associazioni di categoria, sindacati, politici: "la maggioranza dei castelvetranesi e campobellesi e dei siciliani tutti non era e non è con la mafia - dice - rischiamo oggi di passare per la seconda volta, dopo quella avvenuta a gennaio di quest'anno, l'ennesima gogna mediatica per colpa di poche persone ignoranti e senza valori".

Per Li Causi "bisogna fare qualcosa per non lasciare a pochi stolti e leoni da tastiera il palcoscenico di questo momento storico".



