Migranti, in scena a Palermo La Porta della Vita

Anteprima teatrale per il Festival delle Letterature Migranti con La Porta della Vita, tragedia in prosa sull'odissea dei migranti tra l'Africa e il Sud del Mediterraneo. Scritto dal giornalista Francesco Viviano, nell'adattamento teatrale e per l'interpretazione di Alessandro Ienzi in collaborazione con Raizes Teatro, La Porta della Vita sarà presentato giovedì 28 settembre, alle 21, sulle scale del Teatro Massimo di Palermo. Lo spettacolo sarà presentato a Lampedusa il primo ottobre prossimo in collaborazione con il Comitato 3 ottobre, in occasione del decimo anniversario della strage consumatasi nel 2013 a poche miglia dall'isola, quando morirono 368 persone in un naufragio che è considerato una delle più gravi catastrofi marittime nel Mediterraneo.

Il Festival delle letterature migranti - che si svolgerà da mercoledì 11 a domenica 15 ottobre ai Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo - apre, dunque, con uno spettacolo ricco di significato. Il tema della nona edizione della rassegna è "Contro/verso": un viaggio attraverso la letteratura, le arti visive, il teatro e la musica, per costruire insieme un canone interpretativo del Contemporaneo. La migrazione sarà uno degli argomenti di indagine.

Tra le nuove partnership del Festival anche quella con l'Istituto culturale franco-tedesco Kultur Ensemble, curato dal Goethe-Institut e dall'Institut français di Palermo che realizzerà il progetto Altrove/Anderswo/Ailleursproprio sul tema dell'asilo/esilio. Palermo ospiterà in residenza artistica due artisti in esilio: il regista e fotografo palestinese Samer Salameh, che vive in esilio in Francia, e la giornalista, attivista e scrittrice bielorussa Ludmila Pogodina, che vive in Germania.



