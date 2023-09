Mafia: Palermo ricorda giudice Terranova e maresciallo Mancuso

A 44 anni di distanza Palermo ricorda il giudice Cesare Terranova e il maresciallo Lenin Mancuso, uccisi in un agguato mafioso il 25 settembre 1979. La cerimonia si è svolta sul luogo dell'eccidio, all'incrocio tra via Rutelli e via De Amicis.

Alla commemorazione hanno preso parte, tra gli altri, la nipote del giudice Geraldina Piazza e il figlio del maresciallo Carmine Mancuso, il prefetto di Palermo Maria Teresa Cucinotta, il procuratore generale presso la corte d'appello di Palermo Lia Sava, il presidente della Corte d'Appello Matteo Frasca, il sindaco Roberto Lagalla, il senatore Raoul Russo e il presidente della commissione antimafia dell'Ars Antonello Cracolici.

Subito dopo, nel teatro della vicina scuola Piazza - Giovanni XXIII, si è svolto un incontro tra i familiari di alcune vittime di mafia con gli studenti e i docenti. Nell'occasione il regista Pasquale Scimeca ha presentato il trailer del film "Il giudice T." sulla vita del giudice Terranova. Alla manifestazione hanno partecipato i nipoti del giudice Terranova, i figli del maresciallo Mancuso, del giudice Pietro Scaglione e del giudice Gaetano Costa, le sorelle del vice questore Ninni Cassarà e dell'agente Lillo Zucchetto, la madre di Claudio Domino, il bambino assassinato dalla mafia, e il giudice Leonardo Agueci.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA