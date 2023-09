Rifiuti:Randazzo (M5s),'incendio compromette Tmb Bellolampo'

"Non era vero che l'incendio al Tmb della discarica di Bellolampo non ha interessato zone ad uso per il ciclo dei rifiuti (nel caso specifico rischia di essere compromessa la gestione dell'organico) ma solo ramaglie come ha dichiarato il Sindaco il 22 settembre. Tutto ciò si poteva e doveva evitare". E' quanto sostiene in una nota il capogruppo del M5s al consiglio comunale di Palermo Antonin Randazzo.

"È sempre un danno ad una struttura pubblica - sottolinea Randazzo - realizzata con fondi pubblici costata oltre 30 milioni di euro. Dove sono i piani di sicurezza? Cosa è stato fatto di concreto in termine di prevenzione dopo gli eventi dello scorso luglio? Anche questa volta si tratta di autocombustione, a cui non abbiamo mai creduto, provocata dal vetro come ha dichiarato qualcuno lo scorso luglio?" si chiede l'esponente del M5s. "Il Sindaco anziché occuparsi solo di rimpasti e spartizione di poltrone - conclude Randazzo - venga a riferire urgentemente in aula insieme al Presidente della Rap Todaro".



