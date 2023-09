Calcio: Palermo; Corini, a Venezia per reagire all'ultimo ko

"Per quello che ho visto c'è grande rammarico per la sconfitta col Cosenza, abbiamo portato molti palloni nella loro area e le occasioni dei calabresi nascono da errori nostri. Ci sarebbe stato grande rammarico anche se avessimo pareggiato, perderla fa ancora più male anche per tutta la gente che era venuta a vederci". Lo ha detto l'allenatore del Palermo Eugenio Corini a proposito della sconfitta contro il Cosenza di venerdì intervenendo in conferenza stampa in vista del turno infrasettimanale di martedì che vedrà la sua squadra impegnata alle 20,30 a Venezia.

"Doveva essere un risultato diverso per quello fatto in campo - ha continuato Corini - ma penso a una giustificazione: fra Ascoli e Cosenza potevano essere due pareggi, al saldo con una vittoria e una sconfitta abbiamo un punto in più. Ma quello di andare a cercare sempre la vittoria è l'atteggiamento che voglio, dobbiamo solo farlo con maggiore equilibrio perchè le occasioni migliori, gol compreso, il Cosenza le ha ottenute su nostri errori in uscita. Questa volta non siamo stati premiati, ma se continuiamo con queste prestazioni nell'arco di un campionato otterremo quello che vogliamo".

Corini porta con sè a Venezia qualche dubbio di formazione, ma al tempo stesso una grande voglia di rivalsa. "Col Cosenza c'era caldo - ha spiegato l'allenatore - l'impegno fisico è stato notevole, valuteremo tutto anche in considerazione della forza del Venezia. Ai ragazzi ho detto che il giorno dopo la sconfitta mi sentivo una crepa all'altezza del petto che bruciava più della sera prima. Ho visto in allenamento l'atteggiamento giusto per portarci nell'arco del campionato a raggiungere il nostro obiettivo".

Quello di Venezia sarà già uno scontro diretto contro una candidata alla promozione. "Vogliamo vincere perchè vogliamo essere protagonisti - ha concluso Corini - la società mi ha chiesto di non scendere sotto il quarto quinto posto. Il Venezia è una grandissima squadra, ha confermato i migliori e preso giocatori validi. Siamo curiosi di vedere come ci rapporteremo a loro e come sapremo reagire alla prima sconfitta".



