"Verità e giustizia per Giulio Regeni", panchina a Marsala

Una panchina con la scritta "Verità e giustizia per Giulio Regeni" è stata inaugurata, oggi, a Marsala. La panchina dedicata al giovane, un dottorando italiano dell'Università di Cambridge rapito a Il Cairo il 25 gennaio 2016, giorno del quinto anniversario delle proteste di piazza Tahrir, e ritrovato senza vita il 3 febbraio successivo nelle vicinanze di una prigione, è stata installata nel sagrato antistante la chiesa di San Giovanni al Boeo.

L'iniziativa è stata delle associazioni "Amici del Parco archeologico di Marsala" e "38° Parallelo", nonché del Parco Archeologico di Lilibeo e del Comune di Marsala. L'intitolazione della panchina, ha spiegato una nota del Museo-Parco archeologico di Lilibeo-Marsala, è "per mantenere vivo il ricordo di Giulio Regeni: una storia di coraggio e di sacrificio che ci ricorda quanto la ricerca della verità e della giustizia debbano essere un esercizio quotidiano e collettivo". Il luogo in cui si è deciso di installarla, si prosegue, è "simbolico", perché "San Giovanni fu martire per la ricerca della giustizia e della verità".

"Non conoscere ancora la verità per la morte di Giulio Regeni, a sette anni di distanza, riempie di amarezza - dice Anna Occhipinti, direttrice del Parco archeologico di Lilibeo - Per una famiglia di cui intuiamo i patimenti a causa di una perdita che non trova giustificazione, per il nostro stato che ci appare in tutta la sua impotenza, per le tante vittime di ingiustizie che silenziosamente gridano! Una panchina a Giulio dedicata è il nostro modo di esserci, di abbracciare il dolore di quanti lo piangono, di sostenere una battaglia accorata per una giustizia vera".

La panchina è stata realizzata nella "Officina di Pinocchio" del quartiere popolare di Sappusi dai ragazzi dell'area penale, giovani sottoposti ad attività da parte dell'autorità giudiziaria e seguiti dall'educatrice dell'ufficio di servizio sociale per i minorenni Gilma La Rosa, dall'associazione Arkè onlus, e da altri ragazzi del quartiere coordinati falegname è Giampiero De Vita, coadiuvato da un ragazzo africano, Yaya Magassa.



