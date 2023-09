Migranti: sindaco Pozzallo,'sì accoglienza ma regolarizzare'

"L'apertura lunedi prossimo a Pozzallo, nell'area industriale, della prima struttura di trattenimento di richiedenti asilo provenienti da Paesi sicuri, come la Tunisia annunciata dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, mi permette di sottolineare come mi riconosco perfettamente nelle parole del Presidente della Repubblica Mattarella. Siamo per accogliere , siamo per integrare ma a patto di regolarizzare questi immigrati". Così il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna commenta l'annuncio del ministro Piantedosi circa la realizzazione nel suo comune della prima struttura per richiedenti asilo (300 nuovi posti, di cui 84 da destinare all'attivazione del nuovo servizio).

"Ho avuto iniziali perplessità per questo tipo di strutture - spiega il sindaco -, specie perchè nell'hotspot a ridosso dell'area portuale attualmente gestiamo un centro con 220 posti disponibili e ne stiamo accogliendo 500. Il Governo investa nell' accoglienza e nella conseguente regolarizzazione per fare in modo che si possano realizzare velocemente procedure di stabilizzazione, di rifugiato o di rimpatrio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA