Incendi: morta donna, evacuato albergo con 700 turisti a Cefalù

Una donna di 42 anni, Maria David, che con il padre e il fratello era andata a liberare dei cavalli dalla stalla assediata dalle fiamme, in zona Sala Verde a Mazzaforno, vicino Cefalù, è stata trovata morta in un canalone vicino all'autostrada.

Nella stessa zona quasi 700 turisti sono stati evacuati dall'hotel Costa Verde, la più grande struttura alberghiera di Cefalù, assediata da un incendio rovinoso. Gli ospiti dell'albergo sono stati portati al palazzetto dello sport. Ma si tratta di una soluzione precaria e provvisoria. Il Costa Verde si trova vicino a Mazzaforno dove oggi alcuni turisti ospiti di resort sono stati evacuati via mare.



