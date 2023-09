Fitto, 'fondi Ue 14-20?Serve realismo, non vogliamo perderli'

"Tutte le percentuali di spesa della programmazione 2014-20 sono da verificare, al 31 dicembre dobbiamo chiudere per la quota europea. Nei prossimi 2/3 mesi ci sarà una accelerazione in tutte le Regioni. Tra fondi europei e statali per l'intero periodo bisognava spendere 126 miliardi: nei primi mesi di quest'anno abbiamo verificato che la spesa era al 34%. C'è un problema di sistema su cui stiamo intervenendo.

"Siamo realisti l'obiettivo è di non perdere nemmeno un euro. Si può raggiungere questo risultato lavorando intensamente". Così il ministro Raffele Fitto, a Palazzo d'Orleans con il governatore della Sicilia, Renato Schifani.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA