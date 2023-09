Fiorello al Ccpm Taormina ricorda rischio chiusura reparto

Nuova visita di Rosario Fiorello nel Centro di cardiochirurgia pediatrica del Mediterraneo Bambino Gesù dell'ospedale San Vincenzo di Taormina. Lo showman è andato a trovare la mamma ricoverata in Ortopedia, ma non ha mancato di salutare gli amici del reparto, diretto dal cardiochirurgo Sasha Agati.

Il Ccpm rischia la chiusura definitiva a fine anno e Fiorello ha ancora una volta cercato di sensibilizzare gli organi competenti per evitarla. "Chi ha orecchie per intendere intenda", ha ribadito Fiorello, ricordando un suo precedente intervento a difesa del reparto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA