Corriere droga con 19 kg di hashish,arrestato da Gdf Messina

Un corriere della droga che trasportava circa 20 chilogrammi di hashish è stato arrestato da finanzieri del comando provinciale di Messina durante dei controlli ai mezzi che sbarcano dai traghetti provenienti da Villa San Giovanni. La sostanza stupefacente era in uno zaino di un passeggero di un bus proveniente da Milano. La presenza dell'hashish, che sarebbe stato destinato al mercato illegale della provincia di Caltanissetta, è stata scoperta dal fiuto del cane antidroga Edipo. Nel bagaglio militari delle Fiamme gialle hanno trovato 190 panetti, da circa 100 grammi ciascuno. Secondo stime degli investigatori, la droga sequestrata, una volta immessa nelle piazze di spaccio del Nisseno, avrebbe sfruttato oltre 200.000 euro. L'arresto del corriere è stato convalidato dal gip di Messina che ha disposto per l'indagato la custodia cautelare in carcere.



