Un veliero di 15 metri è affondato mentre ancorato a largo di Villagonia, frazione marinara di Taormina. Non si conoscono le cause dell'accaduto. A bordo dell'imbarcazione, di proprietà di uno straniero, non c'era nessuno. Sul posto stanno intervenendo sub di un diving center per ispezionare il relitto ed eventualmente attivare un intervento di recupero. Il caso è stato segnalato alla Capitaneria di porto



