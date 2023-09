Scuole chiuse per gli incendi in comune palermitano

Le scuole di Gratteri (Palermo), nelle Madonie, sono state chiuse per l'emergenza incendi. Lo ha disposto il sindaco Giuseppe Muffoletto, che ha invitato i cittadini ad adottare misure di sicurezza e di cautela per evitare la diffusione delle fiamme nel centro abitato.

lntanto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, si è recato nella sala operativa del Corpo forestale per seguire, in tempo reale, la situazione degli incendi che sono tornati a devastare la Sicilia. Il governatore ha voluto ancora una volta dimostrare la gratitudine e il sostegno a tutti coloro che stanno profondendo un grande impegno in queste ore così difficili, dice una nota della Regione.



