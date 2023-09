La Sicilia nelle foto di Minnella esposte a Castelbuono

(di Giovanni Franco) "I selfie hanno ammazzato la fotografia, ne risente la qualità rispetto alla quantità, ma chi li fa scopre l'esigenza di scattare con le macchine fotografiche. E questa è una tendenza in aumento". Parole di Melo Minella, 86 anni, decano dei fotografi siciliani. Sabato 7 ottobre nel museo Civico di Castelbuono nel palermitano si inaugurerà la mostra, 'Paesaggi, memorie e astrazioni' a cura di Valentina Bruschi, progetto vincitore di strategia fotografia 2022, promosso dalla direzione generale creatività contemporanea del Ministero della Cultura, grazie al quale l'istituzione museale ha acquisito un importante corpus di fotografie del fotografo siciliano. In programma fino al 7 aprile 2024: esposte trenta fotografie in bianco e nero, scattate in Sicilia.

"La foto a cui sono più legato è stata realizzata al mercato delle pulci a Palermo - racconta all'ANSA - dove tre bambini sono in un carrettino trainato da uno di loro che sostituiva il cavallo". Minella ha raccontato "una Sicilia negli anni cinquanta agricola in via di sviluppo che lentamente - afferma - è cambiata sotto i miei occhi. Inoltre ho sempre fotografato le feste religiose".

Il nucleo di immagini acquisite a Castelbuono riguarda principalmente la Sicilia a partire dagli anni Settanta fino ai primi anni Duemila: fotografie dove la dimensione antropologica è fortemente interconnessa al valore estetico dei soggetti ritratti. "Coerentemente con gli intendimenti culturali che in questi anni recenti hanno caratterizzato l'implementazione della collezione permanente, la presenza delle opere di Minnella rappresenta un ulteriore tassello nella costruzione di una identità mediterranea attraverso le arti contemporanee", commenta Laura Barreca, direttrice del museo civico di Castelbuono. Tutte queste immagini sono caratterizzate da ciò che l'antropologo Antonino Buttitta definiva la capacità di Minnella di cogliere l'elemento "magico" che si nasconde nei dettagli del quotidiano, quel legame invisibile che unisce uomo, natura e storia.



