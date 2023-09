Incendio avvolge ville nel Palermitano, intervento Canadair

Un incendio si è sviluppato a Gibilrossa, frazione di Misilmeri, nel Palermitano, dove le fiamme hanno avvolto le ville sul costone roccioso.

Sono stati impegnati i vigili del fuoco, i forestali e i volontari della protezione civile per cercare di arginare le fiamme e limitare i danni.

Da questa mattina nella zona alle porte del capoluogo stanno volando tre canadair per spegnere gli incendi. Si attende di domare i roghi per fare la conta dei danni.

Anche per oggi la protezione civile ha diramato l'allerta rossa per le province siciliane di Messina, Palermo e Trapani.

Allerta arancione per le altre sei.



