Ciclo di seminari sulle tecniche di meditazione dello Yoga

Le tecniche di meditazione dello Yoga saranno al centro di un ciclo di conferenze che si svolgeranno dal 28 settembre al 1° ottobre, presso il Saracen Sands Hotel di Isola delle Femmine (Pa). Le attività saranno incentrate in particolare sul Kriya Yoga che, spiegano gli organizzatori dell'evento, "insegna ad utilizzare in modo diretto l'energia e la coscienza, permettendo di ricaricare il corpo di vitalità, di risvegliare il potere illimitato della mente e di sperimentare una consapevolezza profonda di Dio nella vita di tutti i giorni".

Gli incontri e le conferenze saranno condotti da monaci della Self-Realization Fellowship - Srf, un'organizzazione religiosa diffusa in tutto il mondo impegnata a sostenere l'opera spirituale e umanitaria iniziata nel 1920 dal suo fondatore, Paramahansa Yogananda, riconosciuto come il padre dello Yoga in Occidente. La vita del Maestro indiano è narrata nella autobiografia di uno Yogi, un capolavoro della letteratura spirituale tradotto in oltre cinquanta lingue.

La conferenza principale avrà luogo venerdì 29 settembre, alle 21:00, e sarà tenuta da Brother Tyagananda, un membro dell'ordine monastico della SRF da oltre 35 anni. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.

www.yogananda-srf-italia.com o contattare il numero 3757851069.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA