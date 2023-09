Archeologia, a Caltagirone resti capanna fine età bronzo

I resti di una capanna di legno, che aveva il tetto in argilla e paglia, risalente al periodo fra la fine dell'età del Bronzo e l'inizio dell'età del Ferro - tra la fine del II e l'avvio del I millennio a.C. - sono venuti alla luce a Caltagirone (Catania) nell'area del Colle Sant'Ippolito. Lo rende noto il Comune di Caltagirone. Si tratta del risultato delle indagini archeologiche nell'area, cominciate lo scorso 28 agosto e conclusesi oggi 22 settembre, per individuare l'abitato preistorico scavato da Paolo Orsi nel 1928 per accertarne la sequenza delle fasi di vita e i caratteri insediativi. Il sito risente della mancanza di indagini sistematiche e continuative sul terreno per cui nel mese di novembre 2022 è stata portata avanti una campagna di scavo finanziata dall'Assessorato regionale dei Beni culturali e Identità siciliana per un importo di 45mila euro. La Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Catania ha affidato la direzione scientifica dello scavo all'archeologa Maria Turco della Sezione per i beni archeologici, bibliografici e archivistici (dirigente Ida Buttitta).

Le nuove indagini sono state eseguite attraverso un progetto nel quale sono coinvolte diverse istituzioni: la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Catania che ha svolto i compiti di tutela previsti dalla normativa e condiviso la direzione scientifica dello scavo con l'Università degli Studi di Catania Un sopralluogo compiuto stamani dal sindaco Fabio Roccuzzo e dall'assessore ai Beni culturali Claudio Lo Monaco ha sancito la temporanea conclusione dell'iniziativa e l'arrivederci al prossimo anno. Sottolineata la valenza di queste attività, "che rappresentano un contributo significativo alla conoscenza e valorizzazione del nostro patrimonio archeologico".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA