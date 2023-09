Ancora incendio in quartiere Palermo, fiamme minacciano case

Ha ripreso a bruciare la zona di via San Ciro a Brancaccio a Palermo. Il vento di scirocco ha ridato forza alle fiamme che covavano sotto le sterpaglie.

Stanno intervenendo diverse squadre dei vigili del fuoco e anche i residenti stanno spegnendo le fiamme utilizzando le pompe per irrigare i giardini e cercare di bagnare quanto possibile la vegetazione a protezione delle abitazioni.

"Il Comune deve pulire le erbacce che crescono nelle strade e nei terreni di sua competenza - racconta un residente - Non possono venire a Brancaccio e pulire solo quando ci sono le commemorazioni di Don Pino Puglisi. Le periferie sono abbandonate. Non ce l'ho con il sindaco che ha trovato una situazione drammatica. Ma servono interventi costanti e duraturi. Anche sulle strade. Vengono a rattoppare le buche con l'asfalto freddo. Dopo una settimana le buche si sono riformate e si va avanti così e noi distruggiamo le auto e rischiamo a causa della mancata pulizia delle strada di perdere la casa".





