A San Mauro Castelverde l'altalena più alta d' Europa

L'altalena più alta d'Europa è stata realizzata a San Mauro Castelverde, in provincia di Palermo, dalla società che gestisce la Zipline Sicilia. Ieri il via all'iniziativa con i cosi di formazione del personale, in attesa dell'apertura ufficiale al pubblico prevista per i primi di ottobre. Si tratta di una nuova attrazione, realizzata a pochi metri dalla base di lancio della Zipline, il cavo d'acciaio lungo 1600 metri che consente di fare un salto nel vuoto da un'altezza di 300 metri.

"Le due attività, insieme alle escursioni in gommone alle gole di Tiberio distanti pochi chilometri, daranno vita al primo Parco adrenalinico ed esperienziale d'Italia" sottolinea Giuseppe Nicolosi, amministratore della Zipline di San Mauro Castelverde. La società consortile, che gestisce le attività della Zipline e le escursioni nelle gole di Tiberio, è nata con l'obiettivo di creare nuove opportunità lavorative per i giovani del luogo e favorire lo sviluppo turistico di un'area interna della Sicilia, già di forte interesse escursionistico e naturalistico.

L'altalena, alta 16 metri, è stata realizzata a ridosso della vallata ripidissima e profonda 300 metri da dove parte la Zipline. In precedenza l'altalena più alta d'Italia era quella che si trova in Trentino Alto Adige e che raggiunge i 15 metri, mentre la più profonda, con i suoi 100 metri, si trova ad Amsterdam. Dall'altalena è possibile ammirare un paesaggio mozzafiato che spazia dalle montagne delle Madonie fino alle montagne dei Nebrodi, di fronte al mare.

L'esperienza dell'altalena, insieme a quella della Zipline e all'escursione in gommone nelle gole di Tiberio, è un tuffo nella vegetazione madonita, tra boschi naturali di querce, lecci, ulivi secolari, lungo la vallata del fiume Pollina. Qui si trova anche l'unico sito al mondo in cui si continua ad estrarre la manna dal frassino. Un luogo con origini geologiche antichissime: a circa 150 milioni di anni fa risale infatti il geosito Unesco Gole di Tiberio nel Parco delle Madonie.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA