Incendi: fiamme nel palermitano

Nella giornata dell'allerta rossa meteo sono divampati diversi incendi in provincia di Palermo. In contrada Montagnola a Villafrati, dove sono presenti squadre di vigili del fuoco e forestali, sono scoppiati roghi di sterpaglie. E ancora le fiamme stanno divorando vegetazione a Monreale in via Linea Ferrata, nel comune di Trabia contrada Petruso, a Montemaggiore Belsito Contrada Granza. A Villafrati è stato inviato un operatore a dirigere le operazioni per valutare l'utilizzo dei mezzi aerei per lo spegnimento delle fiamme.

Dalle prime ore di questa mattina sono stati circa 40 interventi, 20 dei quali per incendi di vegetazione. Sono in corso altre 13 operazioni.



