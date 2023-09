A Palermo bruciati in strada cumuli d'immondizia

Decine di incendi di rifiuti nella notte in centro e in periferia, a Palermo, dove si sono creati cumuli d'immondizia per il mancato prelievo causato dal guasto di numerosi compattatori della Rap - l'azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti -, agitazioni sindacali e difficoltà nel conferimento in discarica.

I roghi sono stati appiccati nel quartiere Zen nelle vie Senocrate di Agrigento, Agenzia di Siracusa, Einaudi, Pensabene, Patti, San Nicola e Rocky Marciano; in via Perez, nella zona Oreto. Per i vigili del fuoco una lunga notte di lavoro. Le squadre antincendio sono intervenute per spegnere i roghi appiccati anche più volte nella stessa strada.



