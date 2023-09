Conte a Lampedusa, insegnante dona libro per conoscere isola

Giuseppe Conte, leader del movimento Cinque Stelle, ha incontrato nella piazza antistante la chiesa di San Gerlando di Lampedusa diversi isolani che lo avevano atteso. L'insegnante Caterina Famularo, che per anni ha lavorato anche all'hotspot di contrada Imbriacola, ha atteso il momento propizio per donare all'ex premier il suo libro, "Il giglio marino di Lampedusa", una raccolta di pensieri e stati d'animo di chi vive sull'isola. "Sono molto felice di essere riuscita a donare il libro a Conte - ha detto Caterina Famularo - così potrà conoscere e capire cosa veramente noi isolani sentiamo, come viviamo".





