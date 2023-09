Mostre: i colori di Assenza, il Kandinsky siciliano

Per i critici è stato un "Kandinsky occidentale": la parabola artistica di Beppe Assenza torna ora in Sicilia dove tutto era cominciato. L'associazione di amici del pittore ha organizzato una mostra di 50 opere a Pozzallo, nel Ragusano, tappa iniziale di un percorso che proseguirà poi a Roma e a Milano. Assenza (1905-1985) è un siciliano di mare aperto: è nato a Modica ma ha vissuto fuori dalla Sicilia e soprattutto in Svizzera la sua vicenda artistica.

Nelle intenzioni dei promotori l'esposizione è un "viaggio a ritroso con destinazione futuro". In Sicilia l'artista aveva ripreso i colori della natura e dell'affresco ed era stato iniziato all'arte figurativa dallo zio canonico, Orazio Spadaro.

L'antologica "Assenza Essenza. Al cuore del colore", aperta fino al 5 novembre, ripercorre le tappe più significative dell'itinerario artistico di Assenza, famoso già dagli anni Trenta del secolo scorso: nel 1936 aveva partecipato alla Biennale di Venezia. Le opere sono divise in sezioni con un excursus biografico-artistico in cui si evidenziano i diversi periodi e i vari temi pittorici scelti dall'autore: i lavori siciliani, i ritratti milanesi e di ispirazione espressionista, i paesaggi romani e la svolta sulla prospettiva di colore che ha rappresentato il principale campo di ricerca e sperimentazione.

Le opere esposte provengono in gran parte dalla Fondazione Bio-Stiftung Schweiz, con sede in Svizzera, ultima residenza del pittore siciliano.



