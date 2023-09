Coro lirico siciliano inaugura Terme S. Venera al Pozzo

Un concerto dedicato a Battiato concluderà l'edizione 'aurea' del Festival lirico dei Teatri di pietra promosso dal Coro lirico siciliano e inaugurerà il teatro all'aperto antistante le Terme romane di Santa Venera al Pozzo ad Aci Catena. Venerdì 22 settembre alle 21, ci sarà una maratona musicale con le note dell'artista e maestro catanese.

In programma la produzione musicale più nota, ma anche più intima e spirituale di Battiato: Prospettiva Nevskij, Segnali di Vita, Strade parallele, Povera patria, L'era del cinghiale bianco, Stranizza d'amuri, Bandiera bianca, Cucurucù, La Cura, Centro di gravità permanente, Voglio vederti danzare e altro.

In occasione della serata inaugurale il Coro lirico siciliano, inoltre, celebrerà la voce unica di Giuni Russo: artista immensa, fortemente legata a Franco Battiato, che ha regalato al mondo la sua musica che è semplicemente amore. Oltre alla struggente e intima interpretazione di "Strade parallele" sarà realizzato, in una inedita versione per coro lirico e orchestra firmata da Corrado Neri, uno dei brani che ha contraddistinto la carriera dell'artista: "La sua figura", ispirato al cantico di san Giovanni della Croce. Un dovuto omaggio a una donna che ha reso la nostra terra sempre più "Terra degli Dèi".

Protagonista dello spettacolo sarà il Coro lirico siciliano diretto da Francesco Costa. Ad accompagnare il complesso corale, con la partecipazione di due autentiche voci del Sud come Rita Botto e Sonia Addario, sarà il pianista Gianluca Abbate insieme all'ensemble orchestrale in residence del Festival lirico dei Teatri di pietra. Previsto anche un momento interamente dedicato all'universo poetico di Battiato con Maria Grazia Falsone.





