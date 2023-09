Case a 1 euro, Tv cinesi e giapponesi a Gangi per servizi

Due troupe televisive, cinese e giapponese, sono state a Gangi, nei giorni scorsi, per registrare immagini sull'iniziativa case a 1 euro con interviste ai proprietari e al sindaco Giuseppe Ferrarello. La giornalista Hermione Kitson e il cameraman Simone Manda per la CGTN Europe, tv cinese, hanno confezionato un servizio per il programma gtlobal business The World Today, che andrà in onda nelle prossime settimane.

Anche TV Tokyo, una delle televisioni più seguite in Giappone, ha registrato un servizio sulle case a 1 euro che sarà in onda entro la fine di settembre. Inviati il giornalista Takeshi Tachibana, cameraman Hana Okada, accompagnati dalla giornalista di origini italiane Maria Bosco.

Nei mesi scorsi la Tbs, altro canale televisivo giapponese, per il programma Windows of the world, ha registrato un servizio sul tamburinaro Fabrizio Fazio.

"Negli ultimi mesi - dice il sindaco Giuseppe Ferrarello - abbiamo rilanciato l'iniziativa delle case a 1 euro, anche grazie alla festa che abbiamo organizzato per i proprietari".





