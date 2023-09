Calcio: Palermo; Aurelio, 'saremo competitivi per la A'

"Ad Ascoli abbiamo ottenuto una grande vittoria, su un campo molto difficile. Siamo stati bravi a mantenere lo 0-0 sino alla fine, poi grazie al gol di Mancuso abbiamo vinto la partita. Siamo stracontenti che siamo riusciti a portare a casa i tre punti". Così il terzino sinistro del Palermo Giuseppe Aurelio ha commentato la vittoria sul campo dell'Ascoli, dove ha anche accarezzato la possibilità di segnare un gol, proiettandosi già alla prossima partita che si disputerà venerdì sera allo stadio Barbera alle 20,30 contro il Cosenza.

"Nel primo tempo ho sfiorato il gol - ha proseguito Aurelio - era stata una situazione su uno schema che avevamo provato e riprovato in allenamento. Peccato, ci sono andato vicino. Sarà per la prossima volta. La testa è già al Cosenza, stiamo lavorando per fare una grande prestazione venerdì sera, la partita di Ascoli è stata già archiviata, siamo già concentrati sulla partita che giocheremo davanti al nostro pubblico. Il Cosenza è una squadra forte e verrà qui per fare risultato. Ma troverano pane per i loro denti".

A proposito degli obiettivi di squadra, Aurelio non si tira indietro e parla di promozione. "Quest'anno il nostro obiettivo è essere competitivi per la Serie A - ha detto - Ce la metteremo tutta, ogni partita andremo in campo per dare tutto fino all'ultimo minuto. Ma siamo consapevoli anche che molte squadre vogliono essere protagoniste come noi".

Sulla fascia sinistra Aurelio deve fare i conti con la concorrenza di Kristoffer Lund. "Siamo 22 titolari - ha spiegato il terzino - e non importa se giochi dal primo minuto o a partita in corso. Guardando pure Ascoli, Mancuso è entrato dalla panchina e ci ha fatto vincere la partita e questa è la prova per tutti i componenti della rosa che possiamo essere sempre determinanti. Con Lund ho un buon rapporto. È arrivato da poco ed è stato anche in nazionale. Lo sto aiutando a conoscere meglio la lingua e l'aiuto che posso dargli glielo do. Sia io che lui sappiamo che dobbiamo farci trovare pronti".



