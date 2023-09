Trova bimbo nel deserto e lo porta a Lampedusa

Sbarca a molo Favarolo, a Lampedusa, tenendo per mano un bimbo di circa 3 anni. Ai volontari della Croce Rossa e alla polizia subito racconta che quel piccolo non sa chi sia. "L'ho trovato nel deserto, era solo, abbandonato. L'ho portato con me per salvarlo, ma non è un mio familiare e non so come occuparmene" ha detto il giovane migrante nordafricano. Nessuno conosce né il nome, né la nazionalità del piccino che, attualmente, è all'hotspot di contrada Imbriacola e per il quale si cercherà adesso un affidamento familiare.



